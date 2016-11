A couple of great Lifestyle images I discovered:

Way of life



< img alt="Way of living"src="http://www.enderlinindependent.com/wp-content/uploads/2016/11/8097174550_b8f035528a.jpg"size="660"/ > Photo by Coventry City Council

Way of living



< img alt="Lifestyle"src="http://www.enderlinindependent.com/wp-content/uploads/2016/11/8097195123_ef637c76f6.jpg"size="660"/ > Picture by Coventry City Council

Way of life



< img alt="Way of living"src ="http://www.enderlinindependent.com/wp-content/uploads/2016/11/8097170838_7eb291f6f6.jpg"width ="660"/ > Photo by Coventry City board